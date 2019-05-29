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29 мая 2019, среда, 13:15 888
Президент 2019-05-29T13:28:27+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал "быстро и эффективно" приступить к освобождению восьми пленных бойцов

Зеленский пообещал "быстро и эффективно" приступить к освобождению восьми пленных бойцов

Воины, попавшие в плен к боевикам. Фото: Facebook\Дарья Андрусенко-Якотюк
Воины, попавшие в плен к боевикам. Фото: Facebook\Дарья Андрусенко-Якотюк

Президент Владимир Зеленский обещает быстро и эффективно предпринять меры для освобождения 8 украинских военнослужащих, взятых в плен боевиками 22 мая в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Указано, что Президент заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й бригады попали в плен.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - заявил Зеленский.

Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операцией Объединенных сил (ООС), факта государственной измены не установило.

В то же время в отношении командования батальона и 53-й бригады будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", контрольного пункта "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

Как сообщали Українськi Новини, стали известны имена украинских воинов, попавших в плен к боевикам 22 мая.

Ранее в 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС. Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными. 

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