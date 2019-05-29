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29 травня 2019, середа, 13:15 30
Президент 2019-05-29T14:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв "швидко і ефективно" взятися за звільнення восьми полонених бійців

Зеленський пообіцяв "швидко і ефективно" взятися за звільнення восьми полонених бійців

Воїни, що потрапили в полон до бойовиків. Фото: Facebook\Дар'я Андрусенко-Якотюк
Воїни, що потрапили в полон до бойовиків. Фото: Facebook\Дар'я Андрусенко-Якотюк

Президент Володимир Зеленський обіцяє швидко і ефективно вжити заходів для звільнення 8 українських військовослужбовців, взятих в полон бойовиками 22 травня в Донецькій області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зазначено, що Президент заслухав інформацію про обставини, за яких 8 військовослужбовців мотопіхотного батальйону 53-ї бригади потрапили в полон.

"Ми будемо діяти максимально швидко й ефективно для звільнення наших хлопців", - заявив Зеленський.

Службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача операцією Об'єднаних сил (ООС), факту державної зради не встановило.

Водночас щодо командування батальйону та 53-ї бригади будуть зроблено управлінські та дисциплінарні висновки у зв'язку з істотними прорахунками в організації бойової підготовки і внутрішньої служби.

Крім цього, встановлено порушення особовим складом прикордонного наряду на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", контрольного пункту "Березове-1" і "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію дотику.

Зеленський зазначив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців.

Як повідомляли Українські Новини, стали відомі імена українських воїнів, що потрапили в полон до бойовиків 22 травня.

Раніше в 2018 році 25 листопада військові РФ близько Керченської протоки захопили 2 українських катери і буксир ВМС. Всі 24 українські військові моряки, захоплені біля Керченської протоки, заявили, що є військовополоненими.

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