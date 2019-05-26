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26 мая 2019, воскресенье, 10:15 548
Силовые структуры 2019-05-26T11:15:01+03:00
Українські Новини
Стали известны имена украинских воинов, попавших в плен к боевикам 22 мая

Стали известны имена украинских воинов, попавших в плен к боевикам 22 мая

Воины, попавшие в плен к боевикам. Фото: Facebook\Дарья Андрусенко-Якотюк
Воины, попавшие в плен к боевикам. Фото: Facebook\Дарья Андрусенко-Якотюк

Стали известны имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и были захвачены боевиками в плен 22 мая.

Имена военных опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению боевики захватили в плен:

  • ст.сержант Беспалого Романа Владимировича (17.06.1981),
  • ст.солдата Пундора Бориса Иосифовича (03.03.1965)
  • ст.солдата Горяинова Максима Анатольевича (28.07.1984)
  • ст.солдата Дуванова Кима Владимировича (25.11.1971)
  • ст.солдата Корсуна Павла Юрьевича (21.06.1982)
  • прапорщика Шайдова Виктора Андреевича (27.10.1970)
  • ст.солдата Геймура Александра Юрьевича (1994)
  • ст.солдата Гордийчука Юрия Николаевича (25.09.1982)

По словам волонтера, утром 22 мая восемь бойцов 43 мпб "Патриот" отправились по делам в ППД бригады для сверки документов по отдельным взводам

"Ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и они находились в трезвом состоянии... Судя по видео военнослужащие соблюдая все правила прохождения ПП и двинулись по маршруту который, к сожалению проходил через неподконтрольные территории. Ситуация с выстрелами также весьма сомнительна, даже если они и были то в подвижном очень громкой КАМАЗе они просто не могли быть услышать", - сообщила Андрусенко-Якотюк.

Напомним, ранее в 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС. Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными. 

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