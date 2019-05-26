Стали известны имена украинских воинов, попавших в плен к боевикам 22 мая

Стали известны имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и были захвачены боевиками в плен 22 мая.

Имена военных опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению боевики захватили в плен:

ст.сержант Беспалого Романа Владимировича (17.06.1981),

ст.солдата Пундора Бориса Иосифовича (03.03.1965)

ст.солдата Горяинова Максима Анатольевича (28.07.1984)

ст.солдата Дуванова Кима Владимировича (25.11.1971)

ст.солдата Корсуна Павла Юрьевича (21.06.1982)

прапорщика Шайдова Виктора Андреевича (27.10.1970)

ст.солдата Геймура Александра Юрьевича (1994)

ст.солдата Гордийчука Юрия Николаевича (25.09.1982)

По словам волонтера, утром 22 мая восемь бойцов 43 мпб "Патриот" отправились по делам в ППД бригады для сверки документов по отдельным взводам

"Ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и они находились в трезвом состоянии... Судя по видео военнослужащие соблюдая все правила прохождения ПП и двинулись по маршруту который, к сожалению проходил через неподконтрольные территории. Ситуация с выстрелами также весьма сомнительна, даже если они и были то в подвижном очень громкой КАМАЗе они просто не могли быть услышать", - сообщила Андрусенко-Якотюк.

Напомним, ранее в 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС. Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными.