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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 11:11 1226
Силовые структуры 2019-05-22T11:11:41+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных

На Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных

8 украинских военнослужащих отклонились от маршрута и были взяты в плен боевиками в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром 8 военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.

Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих.

Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе в бою боевики ранили троих бойцов ВСУ.

Ранее ВСУ на Донбассе взяли в плен боевика.

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