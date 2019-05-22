На Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных

8 украинских военнослужащих отклонились от маршрута и были взяты в плен боевиками в Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.\r\n"Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром 8 военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в нем.\r\nКомандование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих.\r\nВоенной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе в бою боевики ранили троих бойцов ВСУ.\r\nРанее ВСУ на Донбассе взяли в плен боевика.