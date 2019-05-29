Доллар и евро подскочили в обменниках

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с данными на 9:30 на 2,95 коп. до 26,6367 UAH\/USD, курс покупки - на 2,42 коп. до 26,3073 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 1,15 коп. до 29,2943 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 2,36 коп. до 29,8108 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,3073\r\n26,6367\r\n29,2943\r\n29,8108\r\n3,63\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,5000\r\n26,9000\r\n29,6000\r\n30,0200\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,5500\r\n28,9200\r\n29,6000\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке падает второй день подряд. При этом после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.\r\nТем временем Национальный банк продолжает скупать валюту и в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов.\r\nТем временем, гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n