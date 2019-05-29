Доллар и евро подскочили в обменниках

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,3073 26,6367 29,2943 29,8108 3,63 4,19 Максимальный 26,5000 26,9000 29,6000 30,0200 4,00 5,00 Минимальный 26,0000 26,5500 28,9200 29,6000 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке падает второй день подряд. При этом после инаугурации Зеленского курс доллара упал на 15 копеек, а евро - на 19.

Тем временем Национальный банк продолжает скупать валюту и в период с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке 70 млн долларов.

Тем временем, гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ.