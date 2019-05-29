Гройсман вывел из госсобственности Калушскую ТЭЦ

Кабинет Министров вывел из государственной собственности Калушскую теплоэлектроцентраль (Ивано-Франковская область).\r\nОб этом написал представитель Президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Уже после того, как премьер-министр Владимир Гройсман объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ)", - написал он.\r\nТакже Герус добавил, что Калушская ТЭЦ передается в коммунальную собственность города Калуш, в котором ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик был мером.\r\nКроме того, он отмечает, что Калушская ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и единственным покупателем угля в Бурштынском острове, который не принадлежит энергохолдингу ДТЭК.\r\n"Экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема)", - подытожил Герус.\r\nКак сообщали Українські Новини, Рада рассмотрит вопрос отставки Кабмина 30 мая.\r\nТакже Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина.\r\nТем временем, Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.