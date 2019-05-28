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28 травня 2019, вівторок, 17:45 23
Політика 2019-05-28T18:02:02+03:00
Українські Новини
Саакашвілі завтра планує прилетіти до "Борисполя" з Варшави

Саакашвілі завтра планує прилетіти до "Борисполя" з Варшави

Михайло Саакашвілі.
Михайло Саакашвілі.

Колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі, якому Президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство, має намір повернутися в Україну 29 травня.

Про це Українським Новинам повідомила його прес-служба.

"Завтра о 17:15 (повертається)", - сказала співробітниця відомства.

Саакашвілі має намір у цей час приземлитися в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомила на сторінці в соцмережі Facebook помічниця Саакашвілі Дарина Чиж, колишній президент Грузії прилетить до "Борисполя" до Варшави.

Як повідомляли Українські Новини, Путін порадив Зеленському повернути Саакашвілі український паспорт. У Держприкордонслужбі заявили, що підстав для законного в'їзду Саакашвілі в Україну немає.

26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. Пізніше Саакашвілі давав Порошенку термін до другого туру на повернення йому українського громадянства, тоді як проти нього поновили справу в Україні.

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