Саакашвілі завтра планує прилетіти до "Борисполя" з Варшави

Колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі, якому Президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство, має намір повернутися в Україну 29 травня.\r\nПро це Українським Новинам повідомила його прес-служба.\r\n"Завтра о 17:15 (повертається)", - сказала співробітниця відомства.\r\nСаакашвілі має намір у цей час приземлитися в аеропорту "Бориспіль".\r\nЯк повідомила на сторінці в соцмережі Facebook помічниця Саакашвілі Дарина Чиж, колишній президент Грузії прилетить до "Борисполя" до Варшави.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Путін порадив Зеленському повернути Саакашвілі український паспорт. У Держприкордонслужбі заявили, що підстав для законного в'їзду Саакашвілі в Україну немає.\r\n26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. Пізніше Саакашвілі давав Порошенку термін до другого туру на повернення йому українського громадянства, тоді як проти нього поновили справу в Україні.