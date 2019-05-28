Зеленский назначил себе второго советника

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Олега Устенко.

Об этом говорится в указе № 330 от 28 мая, передают Українськi Новини.

49-летний Устенко является исполнительным директором Международного фонда Блейзера.

Как сообщает "Левый берег", экономист Олег Устенко работает исполнительным директором Международного фонда Блейзера, созданного в 2001 году при участии частной инвесткомпании SigmaBleyzer. Фонд занимается исследованием экономик бывшего Советского Союза, в том числе Украины, а также некоторых стран Центральной и Восточной Европы.

Экономист Устенко является президентом украинского клуба выпускников старейшего в США Гарвардского университета, старшим советником Делового совета США-Украина.

До начала работы в фонде Блейзера в 2004 году Олег Устенко участвовал в исследованиях в странах бывшего Советского Союза, проводимых Всемирным банком, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), правительств стран СНГ и ряда университетов, включая Гарвард, Дьюк и Массачусетский технологический институт.

Олег Устенко - магистр Гарвардского университета, кандидат экономических наук Киевского национального экономического университета, был докторантом в американском университете Брэндайс. Кандидатская диссертация Олега посвящена диверсификации производства в условиях формирования рыночной экономики (на материалах промышленности Украины).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский назначил своим внештатным советником основателя компании маркетингового агентства SMMSTUDIO Михаила Федорова.

Зеленский назначил замглавы Администрации Гончарука. Также своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Тем временем Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку замглавы Администрации.