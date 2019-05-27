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27 мая 2019, понедельник, 15:16 116
Верховная Рада и партии 2019-05-27T18:00:04+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" с трех сторон будет оценивать достойных партии

"Слуга народа" с трех сторон будет оценивать достойных партии

Александр Корниенко. Фото:
Александр Корниенко. Фото: "УП"

Политическая партия "Слуга народа", съезд которой ориентировочно состоится 8 июня, планирует проверять в 3 этапа кандидатов в список партии для баллотирования в Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил координатор избирательного штаба Александр Корниенко, передают Українськi Новини.

"Звучит вопрос: а где вы возьмете кандидатов?.. Мы внедрили трехстороннюю систему - с трех сторон смотрим на кандидатов, это помогает нам лучше понять, могут ли они представлять интересы людей от нашей партии. Первое - это проверка документальная, которую мы проводим с помощью специалистов по безопасности...  Вторая - это так называемая проверка добропорядочности... Третья - кадровая оценка, которую нам помогают делать специальные HR", - сказал он.

По его словам, партия будет использовать опцию в законодательстве, которая позволяет провести 4-й уровень проверки - "постпраймериз".

"После того, как мы на съезде представим наш список кандидатов, мы откроем возможность комментировать каждого кандидата. В законодательстве есть возможность до 8 июля исключить человека из списка, но нет возможности никого включить на замену", - добавил он.

В свою очередь председатель партии Дмитрий Разумков объяснил, каких кандидатов партия готова рассматривать.

"Этот человек в первую очередь должен быть высокоморальным, с глубокими принципами, с желанием и возможностью слышать и реализовывать те задачи, которые ему будет ставить украинское общество. Этот человек должен быть успешным в той сфере, которой он занимается, и он может показать свои достижения в этом направлении. Это человек, который обладает безупречной репутацией и который сможет доказать свою эффективность в Раде", - сказал он.

Кроме того, в партии анонсировали запуск сайта, через который желающие смогут подать свою кандидатуру в список партии.

Как сообщали Українськi Новини, действующие депутаты смогут стать кандидатами от "Слуги народа".

Также Зеленский привлечет мировых HR-специалистов к отбору кандидатов на госдолжности.

Тем временем избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Партия "Слуга народа" Парламентские выборы 2019 Александр Корниенко

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