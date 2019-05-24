25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал теперь уже бывший Президент Петр Порошенко, а 16 мая он был официально опубликован. Этим законом Верховная Рада фактически запретила выпускать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза, если издание не выпускает одновременно аналогичный тираж на украинском языке. Данная норма вступит в силу с 16 января 2022 года. Газета "Сегодня" - одно из крупнейших печатных СМИ в Украине, при этом оно издается исключительно на русском языке. О том, как газета "Сегодня" планирует адаптироваться к новым законодательным нормам, Українським Новинам рассказала главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук-Дремина.

Как вы уже знаете, Рада разрешила издавать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза, только при условии одновременного выпуска аналогичного тиража на украинском языке с 16 января 2022 года. В связи с этим нам интересно было бы знать вашу общую оценку этой нормы?

На мой взгляд, способствование развитию и популяризации украинского языка в Украине – важная миссия государства. И "Сегодня" поддерживает это стремление – мы много лет назад сделали украиноязычную версию своего сайта, издали большую книгу "Тайны монастырей" сразу на трех языках – украинском, русском и английском.

Что касается печати, здесь мы опираемся прежде всего на читательский спрос. Ведь газета "Сегодня" продает свои тиражи, а не распространяет их бесплатно. Нам важно, чтобы нас выбирали люди. На сегодняшний день мы – самая популярная газета Украины. №1 по охвату аудитории не только среди ежедневных многотиражек, а и среди абсолютно всех печатных изданий страны.

Далее по списку популярности также идут русскоязычные газеты и журналы. На рынке представлены и украиноязычные СМИ, но популярность их у населения ниже. Издатели чутко следят за изменениями предпочтений читателей. И пока коммерческих причин для перемен нет.

Потому для поддержки украинского языка правильно было бы, с точки зрения издателей, получить поддержку от государства. Госзаказ. Такую поддержку в праве получить и украиноязычные издания для расширения своей аудитории, и русскоязычные – для печати тиража на украинском языке для бесплатного распространения. В этом случае я бы видела реальное способствование развитию украинского языка.

Пока же новый закон лишь требует от издателей за свой счет выпустить тираж, который в итоге пусть не целиком, но точно в значительной мере пойдет под нож, так как население не готово массово его раскупить. Нести такие убытки ежемесячно невозможно. И в итоге даже та часть населения, которая сегодня еще читает печатные издания, будет лишена этой возможности, так как издательства без поддержки государства просто разорятся.

Главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук-Дремина. Фото: Ольга Гук-Дремина

Как Вы считаете, будет ли спрос на украинский тираж Вашего издания?

Мы еще несколько лет назад, без каких-либо законов, анализировали, будет ли спрос на украинский тираж "Сегодня". Выводы аналитиков таковы: заметный спрос может быть во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Тернополе и в небольших городках и селах, в основном, в Западной Украине. Но выпуск этого тиража с учетом стоимости доставки и других издержек не покрывал затрат.

Сегодня "Укрпочта" закрывает многие отделения по всей стране. Это бьет по уже существующему тиражу как нашего издания, так и всех печатных СМИ Украины. В таких условиях доставлять в небольшие городки и села украиноязычный тираж весьма проблематично.

Будет ли повышена стоимость? Существенно ли?

Пока об этом рано говорить. Закон вступит в действие для печатных СМИ через несколько лет.

Будет ли сокращен русский тираж?

Однозначно мы не будем сокращать русскоязычный тираж из желания сэкономить. Мы сохраним в полной мере тираж, который раскупают читатели, на том языке, который они выбирают.

Как вы считаете, переходный период достаточен?

Да, нас радует, что национальным печатным СМИ дали возможность адаптироваться – 30 месяцев, то есть два с половиной года. Как говорится, или ишак сдохнет, или падишах. Что будет через несколько лет? Я думаю, что тиражи печатных изданий сохранят тенденцию к сокращению. И если таких гигантов отрасли, как мы, это коснется не так ощутимо, то небольшие издания просто закроются.

Но государству не надо этого ждать. Государству важно успеть сохранить печатную отрасль до того, как издатели разорятся. За рубежом уже давно выяснили, что чтение напечатанного на бумаге текста мозгом воспринимается намного эффективнее, чем прочитанное на сайтах. Потому для оперативного информирования хороши цифровые СМИ, а для глубокого погружения, разъяснения, влияния необходима печать.

Никто из издателей никогда не будет против получения новой аудитории. Но давление и регламенты сводят весь позитив на нет.