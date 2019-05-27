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27 травня 2019, понеділок, 14:12 32
Політика 2019-05-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Газета "Сьогодні" не буде скорочувати російськомовний тираж через закон про мову

Газета "Сьогодні" не буде скорочувати російськомовний тираж через закон про мову

Сегодня. Фото: Сегодня
Сегодня. Фото: Сегодня

Газета "Сьогодні" не має наміру скорочувати російськомовний тираж у зв'язку з набранням чинності норми закону про функціонування української мови для друкованих ЗМІ 16 січня 2022 року, згідно з яким Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила головний редактор газети "Сегодня" Ольга Гук-Дреміна.

"Однозначно ми не будемо скорочувати російськомовний тираж через бажання заощадити. Ми збережемо повною мірою тираж, який розкуповують читачі, тією мовою, яку вони вибирають", - сказала вона.

При цьому вона додала, що вважає перехідний період в 2,5 року достатнім.

"Так, нас радує, що національним друкованим ЗМІ дали можливість адаптуватися - 30 місяців, тобто два з половиною роки. Як то кажуть, або віслюк здохне, або падишах. Що буде через кілька років? Я думаю, що тиражі друкованих видань збережуть тенденцію до скорочення. І якщо таких гігантів галузі, як ми, це зачепить не так відчутно, то невеликі видання просто закриються", - сказала Гук-Дреміна.

Разом з тим вона зазначила, що державі важливо встигнути зберегти друковану галузь до того, як видавці розоряться.

Головний редактор додала, що ніхто з видавців ніколи не буде проти отримання нової аудиторії, але тиск і регламенти зводять весь позитив нанівець.

Раніше Українські Новини писали, що потрібно знати і як діяти власникам сайтів після прийняття закону про мову.

Також Рада зобов'язала видавців не менше половини книжок видавати українською.

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