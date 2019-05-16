Рада обязала издателей не менее половины книг издавать на украинском

Верховная Рада обязала издателей издавать на украинском языке не менее 50% наименований книг, которые выпускаются в течение года, с 16 июля 2021 года после принятия закона об украинском языке, который уже подписал Президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.

Это требования не распространяется на продукцию на крымскотатарском языке, других языках коренных народов и национальных меньшинств, изданных за счет государственного и местных бюджетов в рамках реализации прав нацменьшинств.

Также в книжных магазинах доля наименований продукции на украинском языке не должна быть меньше 50%, но это не распространяется на магазины, которые продают только издания на официальных языках ЕС, и специализированных магазинов, созданных для реализации прав коренных народов и нацменьшинств.

В случае невыполнения этой нормы на нарушителей будет налагаться штраф в размере 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 3,4-5,1 тыс. гривен), при повторном в течение года нарушении - 500-700 минимумов (8,5-11,9 тыс. гривен), но норма про штрафы вступает в силу с 16 июля 2022 года.

Как сообщали Українськi Новини, компании, госорганы и СМИ обязаны сделать стартовыми украинские версии сайтов.

Также Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.