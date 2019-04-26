Закон о языке: что нужно знать и как действовать владельцам сайтов

25 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому владельцы сайтов и блогов должны перевести их на украиский язык, если этой языковой версии у сайта еще нет. Эксперты рассказали, как правильно действовать, чтобы облегчить процесс создания украинской варианции, сообщают "Аргументы и Факты".

Так, основатель переводческой компании "Профпереклад" Юрий Цверкун, советует определиться с воркфлоу: переводчик прямо в админке на сайте переводит на украинский, или админка отправляет русские тексты, переводчик переводит и отсылает их обратно, т.е. как будет происходить обмен контентом для перевода. Это нужно автоматизировать. Дальше нужно определить какой текст важный, а какой - "для галочки". Если у вас есть репутационные тексты, их важно отдать на перевод людям, причем идеальные кандидатуры - люди, которые искренне любят язык. Неважный текст можно отдать на машинный перевод с редактурой, совсем неважный – на машинный без редактуры.

Чтобы проверить уровень специалистов, нужно обратиться к профессиональному филологу украинского языка и попросить его разработать тесты. Тестировать, давая текст на перевод - очень ресурсозатратно. Оптимально: тесты вроде "Выбрать лучший вариант перевода данного предложения", заточенные под заковыристые нюансы языка.

Также есть специальный переводческий софт, который накапливает память перевода (к примеру, Trados). Чем больше текста переводится с его помощью, тем больше готовых слов и словосочетаний помнит программа и автоматом предлагает в текст.

Касательно стоимости - разброс цен на рынке большой. Некоторые компании продают человеческий перевод, а на самом деле - отредактированный машинный. Качественный человеческий перевод стоит от 50 до 60 копеек за слово. Для текста в 5000 символов (примерно 700 слов) - это 350 грн. Эксперт не рекомендует обращаться в бюро переводов, но предупреждает, что найти хорошего переводчика - сложно.

Адвокат Дмитрий Гадомский напоминает, что по новым правилам все интернет-ресурсы, которые предоставляют услуги в Украине, должны говорить на государственном языке. По умолчанию страницы должны загружаться на украинском. Сайт может иметь опцию выбора дополнительного языка, но только как альтернативу. Наполнение сайтов на украинском языке должно на 100% соответствовать другим языкам сайта.

Это же правило распространяется и на страницы компаний в социальных сетях.

Государственная служба по вопросам прав потребителей может выдать предписание о нарушении требований закона и наложить штраф в размере 5100-6800. Если предписание не будет выполнено, нарушитель заплатит штраф в размере 340 грн.

Как сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание. Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.

Кроме того, появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.

Тем временем все проекты постановлений об отмене голосования Рада рассмотрит после майских.