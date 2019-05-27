"Слуга народа" пойдет в Раду с новым логотипом

Политическая партия "Слуга народа" решила изменить логотип.

Об этом на пресс-конференции сказал руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров, передают Українськi Новини.

Новым логотипом партии стал силуэт мужчины на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке.

Силуэт выполнен в зеленом цвете на белом фоне.

Как сообщали Українські Новини, избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко. Также "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.

Ранее зампредседателя АП Рябошапка спрогнозировал назначение для Разумкова.

Тем временем, согласну опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.