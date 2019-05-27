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27 мая 2019, понедельник, 11:41 787
Верховная Рада и партии 2019-05-27T14:30:05+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" пойдет в Раду с новым логотипом

"Слуга народа" пойдет в Раду с новым логотипом

Новый логотип партии
Новый логотип партии "Слуга народа".

Политическая партия "Слуга народа" решила изменить логотип.

Об этом на пресс-конференции сказал руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров, передают Українськi Новини.

Новым логотипом партии стал силуэт мужчины на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке.

Силуэт выполнен в зеленом цвете на белом фоне.

Как сообщали Українські Новини, избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко. Также "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.

Ранее зампредседателя АП Рябошапка спрогнозировал назначение для Разумкова.

Тем временем, согласну опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

Больше новостей о: Логотип Булава Партия "Слуга народа"

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