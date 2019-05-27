"Слуга народа" пойдет в Раду с новым логотипом

Политическая партия "Слуга народа" решила изменить логотип.\r\nОб этом на пресс-конференции сказал руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров, передают Українськi Новини.\r\nНовым логотипом партии стал силуэт мужчины на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке.\r\nСилуэт выполнен в зеленом цвете на белом фоне.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, избирательный штаб "Слуги народа" возглавил Корниенко. Также "Слуга народа" избрала председателем партии Разумкова.\r\nРанее зампредседателя АП Рябошапка спрогнозировал назначение для Разумкова.\r\nТем временем, согласну опросу "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.