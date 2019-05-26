Шаурма как символ Киева вызвала бурю в соцсетях – Карикатура

Сегодня, 26 мая, в столице Украины Киеве отмечают День города. В частности, Киев празднует 1537-летие.

В честь праздника в столице должно было пройти большое количество мероприятий, среди которых - Всеукраинский велодень, традиционный 27-й Пробег под каштанами, фестиваль танцевальной музыки "Киевский бал" с основным посылом "Танцуй!" на Контрактовой площади и Тематический фестиваль "Страна Франкиана".

В этот день Президент Украины Владимир Зеленский "поздравил" киевлян с Днем города по-особому: он заявил, что "Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро". Также он сообщил, что столица – это суровый город, в котором складываются "особые отношения" с приезжими.

Соцсети тут же бурно отреагировали на заявление Зеленского: в сети начали ожесточенно спорить, пахнет ли в Киеве шаурмой возле метро, и о том, какими на самом деле должны быть ассоциации с украинской столицей. Так, символами города многие горожане считают каштаны, Андреевский спуск, Днепр, или, в крайнем случае, киевскую перепичку.

Карикатура Михаила Шилина: