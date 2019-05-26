подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
26 мая 2019, воскресенье, 22:20 921 Карикатура
Lifestyle 2019-05-26T22:28:24+03:00
Українські Новини
Шаурма как символ Киева вызвала бурю в соцсетях – Карикатура

Шаурма как символ Киева вызвала бурю в соцсетях – Карикатура

Сегодня, 26 мая, в столице Украины Киеве отмечают День города. В частности, Киев празднует 1537-летие.

В честь праздника в столице должно было пройти большое количество мероприятий, среди которых - Всеукраинский велодень, традиционный 27-й Пробег под каштанами, фестиваль танцевальной музыки "Киевский бал" с основным посылом "Танцуй!" на Контрактовой площади и Тематический фестиваль "Страна Франкиана".

В этот день Президент Украины Владимир Зеленский "поздравил" киевлян с Днем города по-особому: он заявил, что "Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро". Также он сообщил, что столица – это суровый город, в котором складываются "особые отношения" с приезжими.

Соцсети тут же бурно отреагировали на заявление Зеленского: в сети начали ожесточенно спорить, пахнет ли в Киеве шаурмой возле метро, и о том, какими на самом деле должны быть ассоциации с украинской столицей. Так, символами города многие горожане считают каштаны, Андреевский спуск, Днепр, или, в крайнем случае, киевскую перепичку.

Карикатура Михаила Шилина:

Больше новостей о: СМИ Карикатура День Киева Реакция соцсетей Карикатуры Михаила Шилина

Архив
Новости
Основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка, - Кличко 23:26
Гройсман рассказал, почему отказал Порошенко в объединении на выборах 22:54
Шаурма как символ Киева вызвала бурю в соцсетях – Карикатура 22:20 Карикатура
В Харьковской области молния ударила в рыбака 21:58
В заповеднике в Китае нашли панду-альбиноса 21:22
больше новостей
Омелян нахамил Зеленскому: ты максимум лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе 11:44
Шквалы и град с прояснениями: синоптик дала прогноз на последние весенние выходные и День Киева 06:00 Карта
Раннее старение и повреждение ДНК: Супрун развенчала миф о пользе кислорода 11:17
Открытие
Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда 08:22
Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы 08:50
больше новостей
Омелян нахамил Зеленскому: ты максимум лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе 11:44
Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень 18:53
НАБУ закрыло дело о незаконном назначении себе премий экс-главой НАПК Корчак 08:16
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
САП намерена вызвать Порошенко на допрос 09:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok