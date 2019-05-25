На День Києва у столиці буде без опадів, а в регіонах пройдуть дощі з грозами

У неділю, 26 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +2.1..+23 градуси.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +11...+13, вдень +22...+24 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Сумській області короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Полтавській і Дніпропетровкою областях короткочасні дощі, грози.\r\nВітер північно-західний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі +10..+15, вдень +20..+25 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, у Херсонській і Запорізькій областях короткочасні дощі, на решті території без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Ялті короткочасні дощі. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\n25 травня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +19...+25 градусів, у районі Чорноморського +15 градусів; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва.\r\nТакож повідомлялося, куди піти на День Києва-2019. На вихідних в центрі Києва обмежать рух.\r\nТим часом, в Україні оголосили штормове попередження.