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25 травня 2019, субота, 15:55 15
Життя 2019-05-25T17:30:01+03:00
Українські Новини
На День Києва у столиці буде без опадів, а в регіонах пройдуть дощі з грозами

На День Києва у столиці буде без опадів, а в регіонах пройдуть дощі з грозами

Спека. Фото: Портал Акцент
Спека. Фото: Портал Акцент

У неділю, 26 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +2.1..+23 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +11...+13, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Сумській області короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Полтавській і Дніпропетровкою областях короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +10..+15, вдень +20..+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +18...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, у Херсонській і Запорізькій областях короткочасні дощі, на решті території без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті короткочасні дощі. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +21...+23 градуси.

25 травня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +19...+25 градусів, у районі Чорноморського +15 градусів; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва.

Також повідомлялося, куди піти на День Києва-2019. На вихідних в центрі Києва обмежать рух.

Тим часом, в Україні оголосили штормове попередження.

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