Фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета

585 домохозяйств, 1 700 га сельхозугодий и 15 мостов затоплены из-за паводка на Закарпатье в то время, как на западной Украине уже затоплены мост, дома и сотни гектаров.\r\nОб этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, публикуя соответствующие фотографии с высоты птичьего полета.\r\nПаводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины\r\n"Вследствие значительного ухудшения погодных условий в виде ливневых дождей 22-23 мая 2019 года, прохождения на реках области паводка, значительного повышения уровня грунтовых вод на территории области было подтоплено 585 домохозяйств из них 111 жилых домов, 484 подвальных помещений жилых домов, 1 700 га сельхозугодий, 170 га пастбищ", - сказано в сообщении ГосЧС.\r\nКроме этого, повреждено 15 мостовых переходов, разрушен и поврежден 1 мост.\r\nПаводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины\r\nТакже разрушено 1 082 погонных метров берегоукреплений, уничтожена и повреждена 1 хозяйственная постройка.\r\nПаводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Закарпатской области\r\nК ликвидации последствий непогоды было привлечено 14 единиц техники (в том числе пожарная насосная станция и 5 мотопомп), 3 единицы плавсредств и 47 человек личного состава ГосЧС.\r\nКак сообщает "Мукачево.net", в Мукачево полноводная река Латорица вышла на поймы и приближается к человеческому жилью. А в Виноградовском районе в селе Большие Комяты, река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Вода уничтожила почти весь урожай. Прогнозируют миллионные убытки.\r\n\r\nПаводок на Закарпатье. Фото: "Мукачево.net"\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе.\r\nТем временем на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов.