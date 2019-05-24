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24 мая 2019, пятница, 21:43 1897
Происшествия 2019-05-24T21:44:24+03:00
Українські Новини
Фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета

Фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета

Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины
Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины

585 домохозяйств, 1 700 га сельхозугодий и 15 мостов затоплены из-за паводка на Закарпатье в то время, как на западной Украине уже затоплены мост, дома и сотни гектаров.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, публикуя соответствующие фотографии с высоты птичьего полета.

Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС УкраиныПаводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины

"Вследствие значительного ухудшения погодных условий в виде ливневых дождей 22-23 мая 2019 года, прохождения на реках области паводка, значительного повышения уровня грунтовых вод на территории области было подтоплено 585 домохозяйств из них 111 жилых домов, 484 подвальных помещений жилых домов, 1 700 га сельхозугодий, 170 га пастбищ", - сказано в сообщении ГосЧС.

Кроме этого, повреждено 15 мостовых переходов, разрушен и поврежден 1 мост.

Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС УкраиныПаводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины

Также разрушено 1 082 погонных метров берегоукреплений, уничтожена и повреждена 1 хозяйственная постройка.

Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Закарпатской областиПаводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Закарпатской области

К ликвидации последствий непогоды было привлечено 14 единиц техники (в том числе пожарная насосная станция и 5 мотопомп), 3 единицы плавсредств и 47 человек личного состава ГосЧС.

Как сообщает "Мукачево.net", в Мукачево полноводная река Латорица вышла на поймы и приближается к человеческому жилью. А в Виноградовском районе в селе Большие Комяты, река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Вода уничтожила почти весь урожай. Прогнозируют миллионные убытки.

Паводок на Закарпатье. Фото: Паводок на Закарпатье. Фото: "Мукачево.net"

Как сообщали Українськi Новини, на Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе.

Тем временем на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов.

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