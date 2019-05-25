Град і шквали: в Україні оголосили штормове попередження

На всій території України в суботу, 25 травня, очікується значне погіршення погодних умов.\r\nПро це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Гідрометцентру.\r\n"25 травня грози, місцями пориви вітру та шквали до 15-20 м\/с, в окремих районах град, вдень у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі", - наголошується в ньому.\r\nРівень небезпеки І ступеня - жовтий.\r\nШтормове попередження. Фото: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва.\r\nТакож повідомлялося, куди піти на День Києва-2019. На вихідних в центрі Києва обмежать рух.\r\nТим часом з'явилися фото затоплених будинків, сіл і теплиць з урожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту.