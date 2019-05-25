Град і шквали: в Україні оголосили штормове попередження

На всій території України в суботу, 25 травня, очікується значне погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Гідрометцентру.

"25 травня грози, місцями пориви вітру та шквали до 15-20 м/с, в окремих районах град, вдень у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі", - наголошується в ньому.

Рівень небезпеки І ступеня - жовтий.

Штормове попередження. Фото: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва.

Також повідомлялося, куди піти на День Києва-2019. На вихідних в центрі Києва обмежать рух.

Тим часом з'явилися фото затоплених будинків, сіл і теплиць з урожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту.