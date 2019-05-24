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24 мая 2019, пятница, 23:10 477
Политика 2019-05-24T23:10:18+03:00
Українські Новини
Общественный люстрационный комитет просит суд уволить Богдана

Общественный люстрационный комитет просит суд уволить Богдана

Общественный люстрационный комитет просит суд уволить главу Администрации Президента Андрея Богдана, которого, по словам замглавы Администрации Руслана Рябошапки, Зеленский хочет уволить, если закон о люстрации признают конституционным. 

Об этом говорится в сообщении на странице Общественного люстрационного комитета в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В пятницу Общественный люстрационный комитет обратился с иском к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить Указ о назначении Богдана главой Администрации Президента.

В сообщении сказано, что Богдан занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 октября 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также во время "Революции достоинства" и уволился по собственному желанию.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана.

Также Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Тем временем, Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность.

Больше новостей о: Закон о люстрации Увольнение Андрей Богдан Общественный люстрационный комитет

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