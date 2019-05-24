Общественный люстрационный комитет просит суд уволить Богдана

Общественный люстрационный комитет просит суд уволить главу Администрации Президента Андрея Богдана, которого, по словам замглавы Администрации Руслана Рябошапки, Зеленский хочет уволить, если закон о люстрации признают конституционным.

Об этом говорится в сообщении на странице Общественного люстрационного комитета в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В пятницу Общественный люстрационный комитет обратился с иском к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить Указ о назначении Богдана главой Администрации Президента.

В сообщении сказано, что Богдан занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 октября 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также во время "Революции достоинства" и уволился по собственному желанию.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана.

Также Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Тем временем, Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность.