Зеленский хочет уволить Богдана, если закон о люстрации признают конституционным, - замглавы АП Рябошапка

Президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Администрации Андрея Богдана в случае признания Конституционным судом конституционным закона "Об очищении власти" (люстрации).\r\nОб этом замглавы Администрации Руслан Рябошапка сообщил журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"Как только Конституционный суд примет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, в этот же день Президент уволит Богдана как человека, который должен проводить мероприятия по очищению власти", - сказал он.\r\nРябошапка отметил, что Венецианская комиссия признала закон некачественным, в чем согласилась Украина и намеревалась внести изменения, но до сих пор не внесла их.\r\nЗамглавы АП подчеркивает, что норма закона о люстрации ошибочно относит Администрацию к органам государственной власти.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана.\r\nТакже Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.\r\nТем временем, Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность.