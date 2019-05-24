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24 мая 2019, пятница, 11:07 758
Президент 2019-05-24T23:15:06+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет уволить Богдана, если закон о люстрации признают конституционным, - замглавы АП Рябошапка

Зеленский хочет уволить Богдана, если закон о люстрации признают конституционным, - замглавы АП Рябошапка

Андрей Богдан
Андрей Богдан

Президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Администрации Андрея Богдана в случае признания Конституционным судом конституционным закона "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом замглавы Администрации Руслан Рябошапка сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Как только Конституционный суд примет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, в этот же день Президент уволит Богдана как человека, который должен проводить мероприятия по очищению власти", - сказал он.

Рябошапка отметил, что Венецианская комиссия признала закон некачественным, в чем согласилась Украина и намеревалась внести изменения, но до сих пор не внесла их.

Замглавы АП подчеркивает, что норма закона о люстрации ошибочно относит Администрацию к органам государственной власти.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана.

Также Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Тем временем, Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность.

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