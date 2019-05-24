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24 травня 2019, пʼятниця, 23:10 7
Політика 2019-05-24T23:55:41+03:00
Українські Новини
Громадський люстрационный комітет просить суд звільнити Богдана

Громадський люстрационный комітет просить суд звільнити Богдана

Громадський люстрационный комітет просить суд звільнити главу Адміністрації Президента Андрія Богдана, якого, за словами заступника голови Адміністрації Руслана Рябошапки, Зеленський хоче звільнити, якщо закон про люстрацію визнають конституційним.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Громадського люстрационного комітету у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У п'ятницю Громадський люстрационный комітет звернувся з позовом до Президента Володимиру Зеленському з вимогою скасувати Указ про призначення Богдана главою Адміністрації Президента.

У повідомленні сказано, що Богдан займав люстраційні посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики у період з 25 жовтня 2010 року по 22 лютого 2014 року, а також під час "Революції гідності" і звільнився за власним бажанням.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст просить Адміністрацію провести люстраційні перевірку Богдана.

Також Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути головою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.

Тим часом, Богдан призупиняє адвокатську діяльність.

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