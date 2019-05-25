підписатися на розсилку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Шквали та град з проясненнями: синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва
25 травня 2019, субота, 06:00 10
Життя 2019-05-25T06:00:05+03:00
Українські Новини
Шквали та град з проясненнями: синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва

Шквали та град з проясненнями: синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

На вихідних температура повітря в Україні буде стабільною, протягом дня 25-26 травня очікується +20...+26 градусів, на Заході +16...+22 градуси, але останні вихідні травня почнуться з дощів та гроз.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

При цьому, за її словами, температура коливатиметься на два-три градуси вгору або вниз в залежності від дощу чи сонця.

"Дощі з грозами залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали та град. Звичайно, будуть прояснення, особливо у неділю на Правобережжі", - повідомила синоптик.

У Києві в суботу, 25 травня, дощі, грози, при грозах поривчастий вітер, можливий локально град. На день міста, 26 травня, місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря в столиці +23...+25 градусів.

"Найкращий добовий період на ці два дні у столиці - ранній ранок у неділю: сонце, ясне небо, свіжість і квітуча краса", - розповіла Діденко.

При цьому синоптик порадила брати целофан, щоб сховатися від дощу, якщо ви збираєтеся на вихідних на природу.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Раніше Українські Новини писали, куди піти на День Києва-2019. Також на вихідних в центрі Києва обмежать рух.

Тим часом з'явилися фото затоплених будинків, сіл і теплиць з врожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні День Києва

Архів
Новини
Шквали та град з проясненнями: синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва 06:00
Паводок на Закарпатті: Зеленський доручив Кабміну розібратися з наслідками 23:58
ЦВК просить Президента, Раду, Кабмін і Мінекономіки врегулювати держзакупівлі для виборів Ради 23:36
Громадський люстрационный комітет просить суд звільнити Богдана 23:10
Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну 22:38
більше новин
Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії 13:59
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
У соцмережах обурюються через різкі висловлювання голови АП Богдана стосовно Конституції і Майдану 16:32
Чернов підтримав об'єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах 13:31
Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр 12:35
більше новин
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
Негативне висвітлення та ігнорування реформ стало однією з виборчих технологій, - дослідження 11:25
На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів 07:44
З'їзд БПП. Фото: БПП/Facebook
БПП перейменувалася на "Європейську Солідарність" 16:02
Ракетні випробування в Одеській області. Скріншот:
Відео дня: захоплюючі випробування потужних ракетних систем пройшли під Одесою 19:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok