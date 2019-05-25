Шквали та град з проясненнями: синоптик дала прогноз на останні весняні вихідні та День Києва

На вихідних температура повітря в Україні буде стабільною, протягом дня 25-26 травня очікується +20...+26 градусів, на Заході +16...+22 градуси, але останні вихідні травня почнуться з дощів та гроз.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

При цьому, за її словами, температура коливатиметься на два-три градуси вгору або вниз в залежності від дощу чи сонця.

"Дощі з грозами залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали та град. Звичайно, будуть прояснення, особливо у неділю на Правобережжі", - повідомила синоптик.

У Києві в суботу, 25 травня, дощі, грози, при грозах поривчастий вітер, можливий локально град. На день міста, 26 травня, місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря в столиці +23...+25 градусів.

"Найкращий добовий період на ці два дні у столиці - ранній ранок у неділю: сонце, ясне небо, свіжість і квітуча краса", - розповіла Діденко.

При цьому синоптик порадила брати целофан, щоб сховатися від дощу, якщо ви збираєтеся на вихідних на природу.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

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