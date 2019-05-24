Последние выходные мая начнутся с дождей и гроз

25 мая в Киеве, как и 24 мая, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, как кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +10…+15 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью умеренный, днем существенный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер южный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, в Запорожской области существенный дождь; гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +19…+26 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, 23 мая по всей Украине прошли дожди, местами с грозами и градом.\r\nРанее украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.