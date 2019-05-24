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24 мая 2019, пятница, 15:58 22
Жизнь 2019-05-24T16:06:54+03:00
Українські Новини
Последние выходные мая начнутся с дождей и гроз

Последние выходные мая начнутся с дождей и гроз

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

25 мая в Киеве, как и 24 мая, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, как кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью умеренный, днем существенный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, в Запорожской области существенный дождь; гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +19…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, 23 мая по всей Украине прошли дожди, местами с грозами и градом.

Ранее украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.

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