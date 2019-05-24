Портнов заявил в ГБР на Порошенко за преступное завладение телеканалом "Прямой"

После прыдыдущих двух заявлений экс-глава Администрации Президента Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований третье заявление об отмывании средств и легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко", - сообщил Портнов.

Также экс-глава АП рассказал, что сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском".

В подтверждение Портнов опубликовал соответствующие документы.

Как сообщали Українські Новини, полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.

Также ГБР открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

Кроме того, Портнов неожиданно пришел в прокуратуру на неделю раньше, чем его приглашали.