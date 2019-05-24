подписаться на рассылку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 мая 2019, пятница, 20:50 616 Документ
Политика 2019-05-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
Портнов заявил в ГБР на Порошенко за преступное завладение телеканалом "Прямой"

Портнов заявил в ГБР на Порошенко за преступное завладение телеканалом "Прямой"

Андрей Портнов. Фото: aportnov.com
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com

После прыдыдущих двух заявлений экс-глава Администрации Президента Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований третье заявление об отмывании средств и легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко", - сообщил Портнов.

Также экс-глава АП рассказал, что сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском".

В подтверждение Портнов опубликовал соответствующие документы.

Как сообщали Українські Новини, полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.

Также ГБР открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

Кроме того, Портнов неожиданно пришел в прокуратуру на неделю раньше, чем его приглашали.

Больше новостей о: Отмывание денег Андрей Портнов ГБР Госбюро расследований Петр Порошенко

Архив
Новости
Гройсман продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового Кабмина 22:38
Зеленский и глава НБУ Смолий обсудили вопросы сотрудничества с МВФ 22:09
В совете НБУ заявили о возможном дефолте и финансовом кризисе из-за выборов 21:44
Паводок на Закарпатье. Фото: ГосЧС Украины
Фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета 21:43
Греция попала в Евросоюз с помощью обмана, - Жан-Клод Юнкер 21:10
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
больше новостей
Журналист Смирнов отрицает, что его избила охрана Зеленского, как заявляет Ляшко и некоторые СМИ 13:38
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Ракетные испытания в Одесской области. Скриншот:
Видео дня: захватывающие испытания мощных ракетных систем прошли под Одессой 19:39
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу 08:42 Документ
Горбатюк вывел из под уголовной ответственности высших руководителей Украины, виновных в массовых расстрелах на Майдане, - Портнов 12:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok