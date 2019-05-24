Портнов заявил в ГБР на Порошенко за преступное завладение телеканалом "Прямой"

После прыдыдущих двух заявлений экс-глава Администрации Президента Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований третье заявление об отмывании средств и легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Украины Петром Порошенко.\r\nОб этом Портнов сообщил в своем Telegram-канале.\r\n"Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко", - сообщил Портнов.\r\nТакже экс-глава АП рассказал, что сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском".\r\nВ подтверждение Портнов опубликовал соответствующие документы.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.\r\nТакже ГБР открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.\r\nКроме того, Портнов неожиданно пришел в прокуратуру на неделю раньше, чем его приглашали.