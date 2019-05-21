ГБР начало расследовать госизмену Порошенко по заявлению Портнова

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего Президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.\r\nДело было открыто по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.\r\n"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 21.05.2019 по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (государственная измена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий)", - говорится в сообщении.\r\nРечь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС Вооруженных сил Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.\r\nПроводится досудебное расследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко.\r\nТем временем, в России следствие по делу 24 украинских моряков продлили до 25 августа.