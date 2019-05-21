ГБР начало расследовать госизмену Порошенко по заявлению Портнова

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего Президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українські Новини.

Дело было открыто по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 21.05.2019 по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (государственная измена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий)", - говорится в сообщении.

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС Вооруженных сил Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко.

Тем временем, в России следствие по делу 24 украинских моряков продлили до 25 августа.