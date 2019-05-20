Полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова

Полиция взяла под охрану бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsОne, передают Українськi Новини.

"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился к соответствующим организациям в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием", - сообщил он.

Портнов отметил, что не опасается за свою жизнь и спокойно передвигается по Киеву.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Портнов вернулся в Украину.

Ранее Генеральная прокуратура отказалась закрыть все уголовные производства против бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова.

20 февраля Печерский районный суд Киева установил для Генеральной прокуратуры срок в 1 месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении Портнова.

В частности, речь идет об уголовных производствах, открытых по факту возможного незаконного обогащения экс-замглавы Администрации, а также по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Инны Богословской.

Ранее Портнов заявил, что не намерен идти на госслужбу.

Ранее Портнов объявил, что решил вернуться в Украину.