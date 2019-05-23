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23 мая 2019, четверг, 09:26 697
Судебная власть 2019-05-23T10:32:18+03:00
Українські Новини
Портнов неожиданно пришел в прокуратуру на неделю раньше, чем его приглашали

Портнов неожиданно пришел в прокуратуру на неделю раньше, чем его приглашали

Андрей Портнов. Фото: aportnov.com
Андрей Портнов. Фото: aportnov.com

Генеральная прокуратура допросила бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова 22 мая.

Об этом он сам написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Прокуратура вызывала экс-чиновника на допрос 27 мая, но Портнов решил прийти 22 мая по своей инициативе.

"Друзья, с целью пресечь дешевый пиар Генеральной прокуратуры сегодня я сам внезапно прибыл туда на допрос, где прекрасно провел 3,5 часа. На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане", - написал он.

Портнов считает, что теперь следователи вынуждены будут следственным путем проверить указанную информацию.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко.

Ранее полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.

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