Портнов заявив у ДБР на Порошенка за злочинне заволодіння телеканалом "Прямий"

Після минулих двох заяв екс-голова Адміністрації Президента Андрій Портнов подав у Державне бюро розслідувань третю заяву про відмивання коштів та легалізацію незаконних доходів і несплату податків колишнім президентом України Петром Порошенком.

Про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, зареєстрував у Державному бюро розслідувань третю заяву про відмивання коштів, легалізацію незаконних доходів і несплату податків колишнім Президентом Порошенком, який у складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, що фіктивно належала колишньому члену Партії Регіонів Макеєнку", - повідомив Портнов.

Також екс-голова АП розповів, що сьогодні ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження та розпочало розслідування за фактом легалізації Порошенком злочинних доходів при офшорних маніпуляціях на суму 300 млн доларів США за угодою продажу заводу "Кузні на Рибальському".

На підтвердження Портнов опублікував відповідні документи.

Як повідомляли Українські Новини, поліція взяла під охорону екс-заступника голови Адміністрації Портнова.

Також ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією.

Крім того, Портнов несподівано прийшов в прокуратуру на тиждень раніше, ніж його запрошували.