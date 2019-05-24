Лещенко допросила прокуратура

Генеральная прокуратура допросила депутата Верховной Рады Сергея Лещенко (внефракционный), хотя ранее он отрицал получение повесток на допрос.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Да, он был на допросе", - сказал Горбатюк.

По словам начальника управления спецрасследований, допрос состоялся 23 мая.

Лещенко дал показания по делам, в которых фигурирует бывший советник экс-Президента Виктора Януковича Пол Манафорт, в том числе по делу так называемой "Черной бухгалтерии" Партии регионов.

Как сообщали Українські Новини, у Трампа советуют Зеленскому избавиться от Коломойского и Лещенко.

Адвокат Трампа Джулиани, комментируя свой отказ ехать в Украину, заявил, что "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа, - ред.), в отдельных случаях - США. Джулиани уточнил, что его фамилия Лещенко, и он предоставил "черную бухгалтерию" (Партии регионов. - Ред.), которая оказалась фейком и никогда не использовалась" и сыграла на руку Хиллари Клинтон и привела к отставке экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.