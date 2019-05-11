Депутат Лещенко отрицает, что адвокат Трампа Джулиани не приехал в Украину из-за него

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко отрицает, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил визит в Украину для встречи с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским из-за него.

Об этом Лещенко написал в комментарии к посту политолога Владмира Фесенко в социальной сети Facebook.

"Думаю, все проще - Джулиани понял, что Луценко его систематически обманывал. Луценко 1) врет что дело Буризмы закрыли из-за Байдена - а его закрывал сам Луценко 2) врет что черная бухгалтерия сфальсифицирована - а есть экспертизы, что нет в) врет о том, что меня и Сытника осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата и решение не вступило в законную силу", - написал Лещенко.

Кроме того, Лещенко обвинил генпрокурора Юрия Луценко в том, что он втянул Украину "в чужую войну"

"Знаю одно - Луценко по сути втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он с одной целью - сохранить свою должность генпрокурора", - написал он.

Фесенко в сообщении отметил, что если информация об отказе команды Владимира Зеленского провести встречу с Джулиани правда, то новоизбранный Президент совершает ошибку.

Ранее адвокат Трампа Джулиани, комментируя свой отказ ехать в Украину, заявил, что "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа, - ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек", пишет "Цензор.нет".

Джулиани уточнил, что его фамилия "Лещенко, и он предоставил "черную бухгалтерию" (Партии регионов. - Ред.), которая оказалась фейком и никогда не использовалась" и сыграла на руку Хиллари Клинтон и привела к отставке экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ расследует "слив" отчетов Манафорта в пользу победы Клинтон на выборах в США.

Ранее суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил Пола Манафорта к почти четырем годам заключения по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. Но причислил к отбытию срока наказания 9 месяцев, которые Манафорт уже провел за решеткой. По данным СМИ, в тюрьме Манафорт отсидит 7,5 лет.