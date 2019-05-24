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24 травня 2019, пʼятниця, 08:44 13
Судова влада 2019-05-24T08:55:05+03:00
Українські Новини
Заяву Портнова про відмивання грошей Порошенком зареєстрували в ГБР

Заяву Портнова про відмивання грошей Порошенком зареєстрували в ГБР

Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Державне бюро розслідувань зареєструвало заяву екс-глави Адміністрації Президента Андрія Портнова про відмивання коштів колишнім президентом України Петром Порошенком. Про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі.

"...зареєстрували у державному бюро розслідування заяву про відмивання Порошенко вкрадених у армії коштів через офшорні угоди", - написав Він.

За словами Портнова, ДБР зареєструвало цей документ учора вранці, 23 травня.

"Протягом декількох тижнів чекаємо від ГБР клопотання до суду про арешт всього належного Порошенку майна", - додав юрист.

Крім того, Портнов розмістив текст заяви з обвинуваченням Порошенка в економічних злочинах на сервісі docs.wixstatic.com.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією.

Також Портнов несподівано прийшов в прокуратуру на тиждень раніше, ніж його запрошували.

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