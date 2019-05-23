У Зеленского не считают петицию основанием для его отставки

Глава Администрации Президента Андрей Богдан, которого Минюст хочет проверить на люстрацию, заявил, что электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому не является основанием для его отставки.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия Президента, и такие петиции не являются основанием для окончания полномочий Президента", - сказал он.

Богдан отметил, что команда Зеленского намерена работать над тем, чтобы те, кто не поддерживает Президента, становились его сторонниками.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг петиция к Зеленскому о его отставке набрала за сутки необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Также страница АП Зеленского в Facebook стала недоступна 23 мая.

Ранее сайт АП обновили под Президента Зеленского.