Страница АП Зеленского в Facebook стала недоступна

Сегодня, 23 мая, страница Администрации Президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook стала недоступна. При попытке открыть страницу АП открывается уведомление "этот контент сейчас недоступен", передают Українські Новини.\r\nТак, при попытке открыть страницу АП в Facebook пользователь может увидеть лишь уведомление от социальной сети.\r\n"К сожалению, этот контент сейчас недоступен. Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной Страницы", - говорится в уведомлении.\r\nПо состоянию на 7:55 страница Президента в Facebook недоступна пользователям.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сайт АП обновили под Президента Зеленского.\r\nРанее в Минздраве заявили о хакерской атаке на сайт ведомства.