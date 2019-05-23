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23 мая 2019, четверг, 08:05 213
Президент 2019-05-23T08:05:14+03:00
Українські Новини
Страница АП Зеленского в Facebook стала недоступна

Страница АП Зеленского в Facebook стала недоступна

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

Сегодня, 23 мая, страница Администрации Президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook стала недоступна. При попытке открыть страницу АП открывается уведомление "этот контент сейчас недоступен", передают Українські Новини.

Так, при попытке открыть страницу АП в Facebook пользователь может увидеть лишь уведомление от социальной сети.

"К сожалению, этот контент сейчас недоступен. Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной Страницы", - говорится в уведомлении.

По состоянию на 7:55 страница Президента в Facebook недоступна пользователям.

Как сообщали Українські Новини, сайт АП обновили под Президента Зеленского.

Ранее в Минздраве заявили о хакерской атаке на сайт ведомства.

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