Страница АП Зеленского в Facebook стала недоступна

Сегодня, 23 мая, страница Администрации Президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook стала недоступна. При попытке открыть страницу АП открывается уведомление "этот контент сейчас недоступен", передают Українські Новини.

Так, при попытке открыть страницу АП в Facebook пользователь может увидеть лишь уведомление от социальной сети.

"К сожалению, этот контент сейчас недоступен. Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной Страницы", - говорится в уведомлении.

По состоянию на 7:55 страница Президента в Facebook недоступна пользователям.

Как сообщали Українські Новини, сайт АП обновили под Президента Зеленского.

Ранее в Минздраве заявили о хакерской атаке на сайт ведомства.