У Зеленського не вважають петицію підставою для його відставки

Глава Адміністрації Президента Андрій Богдан, якого Мін'юст хоче перевірити на люстрацію, заявив, що електронна петиція до Президента Володимира Зеленського не є підставою для його відставки.\r\nПро це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.\r\n"Ми розцінюємо цю петицію як жарт. Можливо, навіть смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження Президента, і такі петиції не є підставою для закінчення повноважень Президента", - сказав він.\r\nБогдан зазначив, що команда Зеленського має намір працювати над тим, щоб ті, хто не підтримує Президента, ставали його прихильниками.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер петиція до Зеленського про його відставку набрала за добу необхідні для розгляду 25 тис. голосів.\r\nТакож сторінка АП Зеленського у Facebook стала недоступна 23 травня.\r\nРаніше сайт АП оновили під Президента Зеленського.