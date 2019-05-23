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23 травня 2019, четвер, 23:15 18
Політика 2019-05-23T23:19:28+03:00
Українські Новини
У Зеленського не вважають петицію підставою для його відставки

У Зеленського не вважають петицію підставою для його відставки

Андрій Богдан. Фото: facebook/Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: facebook/Андрій Богдан

Глава Адміністрації Президента Андрій Богдан, якого Мін'юст хоче перевірити на люстрацію, заявив, що електронна петиція до Президента Володимира Зеленського не є підставою для його відставки.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Ми розцінюємо цю петицію як жарт. Можливо, навіть смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження Президента, і такі петиції не є підставою для закінчення повноважень Президента", - сказав він.

Богдан зазначив, що команда Зеленського має намір працювати над тим, щоб ті, хто не підтримує Президента, ставали його прихильниками.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер петиція до Зеленського про його відставку набрала за добу необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Також сторінка АП Зеленського у Facebook стала недоступна 23 травня.

Раніше сайт АП оновили під Президента Зеленського.

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