У Зеленського не вважають петицію підставою для його відставки

Глава Адміністрації Президента Андрій Богдан, якого Мін'юст хоче перевірити на люстрацію, заявив, що електронна петиція до Президента Володимира Зеленського не є підставою для його відставки.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Ми розцінюємо цю петицію як жарт. Можливо, навіть смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження Президента, і такі петиції не є підставою для закінчення повноважень Президента", - сказав він.

Богдан зазначив, що команда Зеленського має намір працювати над тим, щоб ті, хто не підтримує Президента, ставали його прихильниками.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер петиція до Зеленського про його відставку набрала за добу необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Також сторінка АП Зеленського у Facebook стала недоступна 23 травня.

Раніше сайт АП оновили під Президента Зеленського.