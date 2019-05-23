підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 травня 2019, четвер, 17:47 55
Судова влада 2019-05-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
Верховний Суд отримав ще один позов про незаконність розпуску Ради

Верховний Суд отримав ще один позов про незаконність розпуску Ради

Верховний суд України. Фото: Судова влада
Верховний суд України. Фото: Судова влада

Після отримання позову про незаконність розпуску Верховної Ради, Верховний Суд отримав ще 1 позов.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"До Верховного Суду надійшла ще одна позовна заява до Президента України про визнання протиправним та не чинним Указу Президента України від 21.05.2019 року №303 / 2019" Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів". Заяву подано фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року", - сказано в ньому.

Цю справу зареєстровано за номером 9901/278/19.

Таким чином, у Верховному Суді наразі є дві позовні заяви з аналогічними вимогами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк заявив, що його організація "Спільна справа" оскаржила у Верховному Суді указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

21 травня Зеленський достроково припинив повноваження Ради і призначив позачергові вибору парламенту на 21 липня.

22 травня голова Ради Андрій Парубій заявив, що вважає указ Президента про розпуск парламенту незаконним.

Більше новин про: Верховний Суд України Володимир Зеленський Верховний суд Розпуск парламенту розпуск Верховної Ради

Архів
Новини
Проведення опитування військових на предмет переговорів з бойовиками почали розслідувати 19:32
Мін'юст просить Адміністрацію провести люстраційну перевірку Богдана 19:20
"Воді Донбасу" частково обмежили електрику: частина Донеччини залишилася без водопостачання 19:05
Двох чиновників підозрюють у заподіянні шкоди "Укрзалізниці" в майже 40 млн гривень 18:50
Активісти вимагали від ВККС дати оцінку участі судді Женеску в рейдерській схемі, – ЗМІ 18:47
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування 06:00
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін 11:47
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності 08:42 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok