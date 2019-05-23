Верховний Суд отримав ще один позов про незаконність розпуску Ради

Після отримання позову про незаконність розпуску Верховної Ради, Верховний Суд отримав ще 1 позов.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"До Верховного Суду надійшла ще одна позовна заява до Президента України про визнання протиправним та не чинним Указу Президента України від 21.05.2019 року №303 / 2019" Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів". Заяву подано фізичною особою сьогодні, 23 травня 2019 року", - сказано в ньому.

Цю справу зареєстровано за номером 9901/278/19.

Таким чином, у Верховному Суді наразі є дві позовні заяви з аналогічними вимогами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк заявив, що його організація "Спільна справа" оскаржила у Верховному Суді указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

21 травня Зеленський достроково припинив повноваження Ради і призначив позачергові вибору парламенту на 21 липня.

22 травня голова Ради Андрій Парубій заявив, що вважає указ Президента про розпуск парламенту незаконним.