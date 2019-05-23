Зеленский предложил придумать стартап "без рамок" для Администрации Президента

Несмотря на первое официальное выступление после инаугурации, Президент Владимир Зеленский вел себя раскованно, много шутил и использовал не совсем привычную для политиков сленговую лексику, как например "чуваки", постоянно критикуя чиновников и политиков. Едва вступив в должность Президента, Зеленский принял участие в инновационном форуме, во время которого он сделал много громких заявлений. Об этом он сказал на iForume, сообщают Українські Новини.

"Здесь гораздо приятнее, чем на Банковой. Здесь настоящие живые люди", - так начал Президент Владимир Зеленский свою речь на iForume.

Он также попросил прощения за меры безопасности, в частности "рамки", сквозь которые вынуждены были проходить гости форума из-за приезда Президента.

Зеленский призвал придумать стартап, который позволил бы обойтись без "рамок" и обещал, что его Администрация воспользуется этой технологией.

"Чиновники, политики и инновации – это два разных мира… Чиновники используют только четыре слова: "инновации", "диджитализация", если смогу выговорить, "гиперлуп" и "Илон Маск", - сказал Зеленский.

В целом он подчеркнул, что имеющиеся вызовы перед страной не отменяют необходимости думать и вкладывать в будущее, и, что страна без инноваций не имеет перспектив.

Также он сказал участникам форума, что открыт для предложений, относительно того, как можно максимально облегчить возможность развития стартапов и внедрения инноваций.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский во время форума предложил провести референдум относительно возможных переговоров с Россией.

Также Зеленский пожелал сделать Украину первой в мире "страной в смартфоне".

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.