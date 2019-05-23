подписаться на рассылку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 мая 2019, четверг, 17:21 55
Президент 2019-05-23T17:32:10+03:00
Українські Новини
Зеленский предложил придумать стартап "без рамок" для Администрации Президента

Зеленский предложил придумать стартап "без рамок" для Администрации Президента

Владимир Зеленский на iForume. Фото: АП
Владимир Зеленский на iForume. Фото: АП

Несмотря на первое официальное выступление после инаугурации, Президент Владимир Зеленский вел себя раскованно, много шутил и использовал не совсем привычную для политиков сленговую лексику, как например "чуваки", постоянно критикуя чиновников и политиков. Едва вступив в должность Президента, Зеленский принял участие в инновационном форуме, во время которого он сделал много громких заявлений. Об этом он сказал на iForume, сообщают Українські Новини.

"Здесь гораздо приятнее, чем на Банковой. Здесь настоящие живые люди", - так начал Президент Владимир Зеленский свою речь на iForume.

Он также попросил прощения за меры безопасности, в частности "рамки", сквозь которые вынуждены были проходить гости форума из-за приезда Президента.

Зеленский призвал придумать стартап, который позволил бы обойтись без "рамок" и обещал, что его Администрация воспользуется этой технологией.

"Чиновники, политики и инновации – это два разных мира… Чиновники используют только четыре слова: "инновации", "диджитализация", если смогу выговорить, "гиперлуп" и "Илон Маск", - сказал Зеленский.

В целом он подчеркнул, что имеющиеся вызовы перед страной не отменяют необходимости думать и вкладывать в будущее, и, что страна без инноваций не имеет перспектив.

Также он сказал участникам форума, что открыт для предложений, относительно того, как можно максимально облегчить возможность развития стартапов и внедрения инноваций.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский во время форума предложил провести референдум относительно возможных переговоров с Россией.

Также Зеленский пожелал сделать Украину первой в мире "страной в смартфоне"

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

Больше новостей о: Администрация Президента Инновации Сленг Рамки Владимир Зеленский iForume

Архив
Новости
В аэропорту "Киев" открылся обновленный терминал А 17:51
Для выполнения плана закачки газа "Нефтегазу" нужен $1 мрлд 17:50
Верховный Суд получил еще один иск о незаконности роспуска Рады 17:47
Портнов просит ГБР открыть дело об отмывании Порошенко средств через оффшоры 17:35
В Черновцах верующие УПЦ вышли на крестный ход и молитвенное стояние у здания обладминистрации 17:35
больше новостей
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно 06:00
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации 21:14
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
Андрей Богдан. Фото: facebook.cоm/Андрей Богдан
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП 10:06 Документ
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok