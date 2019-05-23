Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией. Об этом он сказал перед началом своего выступления на IForum, передает "Громадське".

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.

Ранее глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопрос оформления каких-то договоренностей и вынесение их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, но и народ. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение - чтобы народ Украины принял это решение", - заявил Богдан.

Ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным.

Путин заявил, что "Зеленский не Бог, чтобы он пред ним представал", но готов к прямым переговорам с Зеленским.