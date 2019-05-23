Зеленський хоче "інформаційний референдум" про мир з Росією

Президент Володимир Зеленський має намір провести опитування українців щодо можливих переговорів із Росією і укладання з нею мирних домовленостей.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", - сказав Зеленський.\r\nПід час зустрічі з громадськими активістами він пояснив, що винесення питання про укладання мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи - це спосіб з'ясувати думку суспільства.\r\nЗеленський наголосив, що прагне до відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче приймати рішення за закритими дверима, як це робилося раніше.\r\nУчасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням.\r\nЗі свого боку активісти запропонували, щоб зустрічі глави держави з представниками громадськості відбувалися на постійній основі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде.\r\nА також назвав Росію агресором.