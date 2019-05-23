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23 мая 2019, четверг, 16:07 879
Верховная Рада и партии 2019-05-24T07:30:05+03:00
Українські Новини
Ирина Геращенко в зале Рады меряла ювелирные украшения, спрятавшись за колонной

Ирина Геращенко в зале Рады меряла ювелирные украшения, спрятавшись за колонной

Депутат Рады и вице-спикер Ирина Геращенко во время голосования за законопроект Зеленского об изменениях в избирательном законодательстве, который Рада провалила, меряла драгоценности за одной из колонн парламентского помещения.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "НАШ" на YouTube.

Так, во время выступления с трибуны лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, Геращенко отошла за колонну и достала из сумки ювелирные украшения, после чего они упали на пол. Как видно на видео, депутат подняла браслет и начала его примерять, что происходило менее минуты.

"Геращенко - вицеспикер Украинского Парламента, которая сегодня во время внеочередного пленарного заседания так переживала о интересах граждан и толкала такие слезные речи, что забила на все и во время выступления ее коллег, спрятавшись за колонной, пошла мерить ювелирные цацки", - написал по этому поводу журналист Василий Апасов на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщали Українські Новини, Ирина Геращенко показала свои украшения и возмутилась, что ей приписали дорогие драгоценности.

Также Геращенко написала заявление о выходе из подгруппы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Порошенко уволил ее.

Кроме того, жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров.

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