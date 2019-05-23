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23 травня 2019, четвер, 14:51 19
Політика 2019-05-23T16:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський назвав Росію агресором

Зеленський назвав Росію агресором

Володимир Зеленський на IForum. Скріншот трансляції 112
Володимир Зеленський на IForum. Скріншот трансляції 112

Президент України Володимир Зеленський публічно назвав Росію країною-агресором. Про це він сказав під час виступу на IForum, трансляцію вів телеканал "112".

"Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдови, країн Балтії та агресору", - заявив він, коментуючи статистику про розвиток електронного уряду.

Раніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде.

Раніше Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним.

Путін заявив, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав" але готовий до прямих переговорів з Зеленським.

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