Зеленський назвав Росію агресором

Президент України Володимир Зеленський публічно назвав Росію країною-агресором. Про це він сказав під час виступу на IForum, трансляцію вів телеканал "112".\r\n"Ми сьогодні, як би прикро це не звучало, програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдови, країн Балтії та агресору", - заявив він, коментуючи статистику про розвиток електронного уряду.\r\nРаніше глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей з РФ. \r\nНагадаємо, що Зеленський заявив, що переговорів з Росією не буде.\r\nРаніше Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним.\r\nПутін заявив, що "Зеленський не Бог, щоб він перед ним поставав" але готовий до прямих переговорів з Зеленським.