Партия "Слуга народа" лидирует в рейтингах с большим перевесом, сразу за ней "Оппозиционная платформа" и БПП

39,9% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые определились и будут голосовать, готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 11,2% - за "Оппозиционную платформу - За життя" и 9,9% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, среди тех, кто определился и будет голосовать, 9,6% респондентов выбрали партию "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 5,7% - "Сила и Честь" Игоря Смешко.

Таким образом, 5%-й барьер преодолевают 5 партий.

Кроме того 4,3% опрошенных проголосовали бы за "Гражданскую позицию", 3,2% - "Оппозиционный блок - партия мира и развития", 3% - "Голос" Святослава Вакарчука, 2,8% - Радикальную партию Олега Ляшко, 2% - "Объединения "Самопомощь", 1,9% - "Всеукраинское Объединение "Свобода".

45,4% опрошенных заявили, что точно пойдут на выборы Рады, 35,5% - скорее пойдут, 7,8% - точно не пойдут, 5,7% - скорее не пойдут, 5,6% - затруднились ответить.

Учредительный опрос проводился с 15 по 19 мая, а также дополнительной волной с 20 по 23 мая.

Были опрошены 2 121 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории) в ходе учредительного опроса и 250 - на второй волне методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая.

Также Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.