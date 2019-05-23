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23 мая 2019, четверг, 13:08 294
Выборы 2019-05-23T13:08:19+03:00
Українські Новини
Избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая, - ЦИК

Избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая, - ЦИК

Избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая. Фото: prm.ua
Избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая. Фото: prm.ua

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая.

Об этом она сказала на брифинге, передают Українськi Новини.

"Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начнется со следующего дня после публикации - то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИКом каких-либо решений о его начале", - сказала она.

Слипачук заверила, что комиссия не будет вовлечена в политические игры.

Как сообщали Українськi Новини, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.

Также Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.

Ранее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.

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