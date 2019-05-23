Избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая, - ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая.\r\nОб этом она сказала на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начнется со следующего дня после публикации - то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИКом каких-либо решений о его начале", - сказала она.\r\nСлипачук заверила, что комиссия не будет вовлечена в политические игры.\r\nКак сообщали Українськi Новини, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.\r\nТакже Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.\r\nРанее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.