Избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая, - ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что избирательный процесс внеочередных выборов Рады начнется 24 мая.

Об этом она сказала на брифинге, передают Українськi Новини.

"Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начнется со следующего дня после публикации - то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИКом каких-либо решений о его начале", - сказала она.

Слипачук заверила, что комиссия не будет вовлечена в политические игры.

Как сообщали Українськi Новини, указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу.

Также Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.

Ранее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.