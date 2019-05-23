Партія "Слуга народу" лідирує в рейтингах з великою перевагою, відразу за нею "Опозиційна платформа" і БПП

39,9% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які визначилися і будуть голосувати, готові проголосувати за партію "Слуга народу", 11,2% - за "Опозиційну платформу - За життя" та 9,9% - за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на виборах Верховної Ради 21 липня.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Якби парламентські вибори проводились у найближчу неділю, серед тих, хто визначився і голосуватиме, 9,6% респондентів вибрали партію "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 5,7% - "Сила і Честь" Ігоря Смешка.

Таким чином, 5%-й бар'єр долають 5 партій.

Крім того, 4,3% опитаних проголосували б за "Громадянську позицію", 3,2% - "Опозиційний блок - партія миру і розвитку", 3% - "Голос" Святослава Вакарчука, 2,8% - Радикальну партію Олега Ляшка, 2% - "Об'єднання "Самопоміч", 1,9% - "Всеукраїнське Об'єднання "Свобода".

45,4% опитаних заявили, що точно підуть на вибори Ради, 35,5% - швидше підуть, 7,8% - точно не підуть, 5,7% - скоріше не підуть, 5,6% - не змогли відповісти.

Установче опитування проводилося з 15 по 19 травня, а також додатковою хвилею з 20 по 23 травня.

Було опитано 2 121 повнолітніх жителів у всіх областях України (на підконтрольній території) під час установчого опитування і 250 - на другу хвилю методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, виборчий процес позачергових виборів Ради розпочнеться 24 травня.

Також Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.