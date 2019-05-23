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23 травня 2019, четвер, 10:44 187
Судова влада 2019-05-23T10:47:15+03:00
Українські Новини
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді

Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді

Верховна Рада
Верховна Рада

Колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк та його організація "Спільна справа" оскаржили у Верховному Суді указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Спільна справа" оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради у Верховному Суді України", - повідомив Данилюк.

На його думку, парламентські вибори повинні проходити за відкритими списками і кандидати повинні подавати е-декларації.

Як повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради і дострокові вибори набрав чинності.

Також Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.

Раніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.

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