Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді

Колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк та його організація "Спільна справа" оскаржили у Верховному Суді указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Спільна справа" оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради у Верховному Суді України", - повідомив Данилюк.

На його думку, парламентські вибори повинні проходити за відкритими списками і кандидати повинні подавати е-декларації.

Як повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради і дострокові вибори набрав чинності.

Також Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.

Раніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.