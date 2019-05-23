Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді

Колишній радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк та його організація "Спільна справа" оскаржили у Верховному Суді указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.\r\nПро це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Спільна справа" оскаржила незаконний указ Зеленського про розпуск Верховної Ради у Верховному Суді України", - повідомив Данилюк.\r\nНа його думку, парламентські вибори повинні проходити за відкритими списками і кандидати повинні подавати е-декларації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, указ про розпуск Ради і дострокові вибори набрав чинності.\r\nТакож Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.\r\nРаніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.