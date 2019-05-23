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23 травня 2019, четвер, 09:26 28
Судова влада 2019-05-23T10:00:01+03:00
Українські Новини
ГПУ допитала Портнова

ГПУ допитала Портнова

Андрій Портнов. Фото: aportnov.com
Андрій Портнов. Фото: aportnov.com

Генеральна прокуратура допитала колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова 22 травня.

Про це він сам написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Прокуратура викликала екс-чиновника на допит 27 травня, але Портнов вирішив прийти 22 травня за своєю ініціативою.

"Друзі, з метою припинити дешевий піар Генеральної прокуратури сьогодні я сам раптово прибув туди на допит, де чудово провів 3,5 години. На допиті повідомив про роль глави Департаменту спеціальних розслідувань Горбатюка та керівництва Генеральної прокуратури на приховування масових вбивств на Майдані", - написав він.

Портнов вважає, що тепер слідчі змушені будуть слідчим шляхом перевіряти вказану інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов подав у ДБР першу заяву про злочин Порошенко.

Раніше поліція взяла під охорону екс-заступника голови Адміністрації Портнова.

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