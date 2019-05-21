Портнова вызвали на допрос в Генпрокуратуру, он ответил - придет

Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова, по заявлению которого ГБР начало расследовать возможную госизмену Петра Порошенко.\r\nОб этом Українським Новинам сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.\r\n"Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая", - сообщил он.\r\nПортнов будет допрошен как свидетель по делам Евромайдана.\r\nАндрей Портнов отреагировал на вызов в Генпрокуратуру и ответил, что обязательно придет. \r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко.\r\nПри этом полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.