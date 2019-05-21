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21 мая 2019, вторник, 18:00 2366 Дополнено
Политика 2019-05-21T18:30:33+03:00
Українські Новини
Портнова вызвали на допрос в Генпрокуратуру, он ответил - придет

Портнова вызвали на допрос в Генпрокуратуру, он ответил - придет

Портнов Андрей. Фото: facebook/andrey.portnov
Портнов Андрей. Фото: facebook/andrey.portnov

Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова, по заявлению которого ГБР начало расследовать возможную госизмену Петра Порошенко.

Об этом Українським Новинам сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая", - сообщил он.

Портнов будет допрошен как свидетель по делам Евромайдана.

Андрей Портнов отреагировал на вызов в Генпрокуратуру и ответил, что обязательно придет. 

Как сообщали Українськi Новини, Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко.

При этом полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.

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