Портнова вызвали на допрос в Генпрокуратуру, он ответил - придет

Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова, по заявлению которого ГБР начало расследовать возможную госизмену Петра Порошенко.

Об этом Українським Новинам сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая", - сообщил он.

Портнов будет допрошен как свидетель по делам Евромайдана.

Андрей Портнов отреагировал на вызов в Генпрокуратуру и ответил, что обязательно придет.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов подал в ГБР первое заявление о преступлении Порошенко.

При этом полиция взяла под охрану экс-замглавы Администрации Портнова.