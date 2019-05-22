Более 70% украинцев выступают за роспуск Рады, - опрос

72% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступают за роспуск Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Опрос проводился среди 2 000 жителей Украины методом личного интервью 16-21 мая.

Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Так, 59% опрошенных выразили категорическую уверенность в необходимости роспуска парламента, еще 13% сказали, что скорее поддерживают, чем нет.

Категорически против роспуска 10%, еще 8% - скорее против, чем за.

Большинство поддерживающих роспуск Рады проживают на юге и востоке страны и являются симпатиками партий "Слуга народа", "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За життя".

Как сообщали Українськi Новини, Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.

Ранее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.

Также появилась реакция политиков на указ Зеленского о роспуске Рады.