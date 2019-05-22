Более 70% украинцев выступают за роспуск Рады, - опрос

72% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступают за роспуск Верховной Рады.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.\r\nОпрос проводился среди 2 000 жителей Украины методом личного интервью 16-21 мая.\r\nПогрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.\r\nТак, 59% опрошенных выразили категорическую уверенность в необходимости роспуска парламента, еще 13% сказали, что скорее поддерживают, чем нет.\r\nКатегорически против роспуска 10%, еще 8% - скорее против, чем за.\r\nБольшинство поддерживающих роспуск Рады проживают на юге и востоке страны и являются симпатиками партий "Слуга народа", "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За життя".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано в КС.\r\nРанее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.\r\nТакже появилась реакция политиков на указ Зеленского о роспуске Рады.