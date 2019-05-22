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22 травня 2019, середа, 13:24 18
Суспільство 2019-05-22T15:00:02+03:00
Українські Новини
Понад 70% українців виступають за розпуск Ради, - опитування

Понад 70% українців виступають за розпуск Ради, - опитування

72% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за розпуск Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Опитування проводилося серед 2 000 жителів України методом особистого інтерв'ю 16-21 травня.

Похибка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Так, 59% опитаних висловили категоричну впевненість у необхідності розпуску парламенту, ще 13% сказали, що скоріше підтримують, ніж ні.

Категорично проти розпуску 10%, ще 8% - скоріше проти, ніж за.

Більшість підтримують розпуск Ради проживають на півдні і сході країни і є симпатиками партій "Слуга народу", "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа - За життя".

Як повідомляли Українські Новини, Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.

Раніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.

Також з'явилася реакція політиків на указ Зеленського про розпуск Ради.

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