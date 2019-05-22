Понад 70% українців виступають за розпуск Ради, - опитування

72% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за розпуск Верховної Ради.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nОпитування проводилося серед 2 000 жителів України методом особистого інтерв'ю 16-21 травня.\r\nПохибка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.\r\nТак, 59% опитаних висловили категоричну впевненість у необхідності розпуску парламенту, ще 13% сказали, що скоріше підтримують, ніж ні.\r\nКатегорично проти розпуску 10%, ще 8% - скоріше проти, ніж за.\r\nБільшість підтримують розпуск Ради проживають на півдні і сході країни і є симпатиками партій "Слуга народу", "Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа - За життя".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.\r\nРаніше Богдан заявив, що підставою для розпуску Ради в указі Зеленського буде відсутність коаліції.\r\nТакож з'явилася реакція політиків на указ Зеленського про розпуск Ради.