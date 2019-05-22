Фото дня: из-за непогоды на Закарпатье затоплены мост, дома и сотни гектаров

В то время, как на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов, 1 мост, 8 домов и 273 га сельхозугодий затоплены из-за сильного паводка на Закарпатье.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.\r\nМестное издание "Мукачево.net" опубликовало фотографии затопленных домохозяйств и улиц.\r\nЗатопленный дом на Закарпатье. Фото: "Мукачево.net"\r\n"В результате сильных осадков на территории Закарпатской области зафиксированы подтопления на территории Иршавского, Хустского и Виноградовского районов", - сказано в сообщении ГосЧС.\r\n\r\nВсего на территории области подтоплены 8 домовладений, 273 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также поврежден 1 мостовой переход и разрушено 230 метров берегоукреплений.\r\nЗатопленные улицы на Закарпатье. Фото: "Мукачево.net"\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве мощный ливень затопил дороги и переход метро. Также ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области.\r\nКроме того, из-за ливней в Ивано-Франковской области затопило дома.