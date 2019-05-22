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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 13:09 91
Общество 2019-05-22T13:13:18+03:00
Українські Новини
Фото дня: из-за непогоды на Закарпатье затоплены мост, дома и сотни гектаров

Фото дня: из-за непогоды на Закарпатье затоплены мост, дома и сотни гектаров

Затопленный дом на Закарпатье. Фото:
Затопленный дом на Закарпатье. Фото: "Мукачево.net"

В то время, как на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов, 1 мост, 8 домов и 273 га сельхозугодий затоплены из-за сильного паводка на Закарпатье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Местное издание "Мукачево.net" опубликовало фотографии затопленных домохозяйств и улиц.

Затопленный дом на Закарпатье. Фото: Затопленный дом на Закарпатье. Фото: "Мукачево.net"

"В результате сильных осадков на территории Закарпатской области зафиксированы подтопления на территории Иршавского, Хустского и Виноградовского районов", - сказано в сообщении ГосЧС.

Всего на территории области подтоплены 8 домовладений, 273 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, а также поврежден 1 мостовой переход и разрушено 230 метров берегоукреплений.

Затопленные улицы на Закарпатье. Фото: Затопленные улицы на Закарпатье. Фото: "Мукачево.net"

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве мощный ливень затопил дороги и переход метро. Также ливень затопил улицы и дворы в Ровенской области.

Кроме того, из-за ливней в Ивано-Франковской области затопило дома.

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