В Киеве мощный ливень затопил дороги и переход метро

Сегодня, 12 мая, в некоторых районах Киева прошел сильный дождь, из-за которого затопило дороги и подземный переход в метро. Об этом сообщает dtp.kiev, опубликовав соответствующие фото.

Так, сообщается, что одним из районов, которым "досталось" больше всего, оказались Позняки.

Из-за затопленных дорог здесь затруднено движение транспорта, машины утопают в воде после сильного дождя, который настиг столицу после обеда.

В подземном переходе, ведущем в метро, также наблюдается затопление. Продавцы и пешеходы стали заложниками непогоды и вынуждены "переплывать" через переход.

Как сообщали Українські Новини, в День матери в Украине температура поднимется до +24.

Тем временем, в ближайшие дни, по прогноз синоптика, в Украине дожди не прекратятся.